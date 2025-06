Marge Simpson muore nella nuova stagione? Cosa succede nell’ultima puntata

La 36esima stagione de I Simpson si conclude con un colpo di scena che ha scioccato milioni di fan: Marge muore e si ritrova in cielo, seduta accanto a Ringo Starr, il suo primo amore. Un finale sorprendente e ricco di emozioni, che rivoluziona le dinamiche della famiglia gialla e apre nuove prospettive per le stagioni future. Ma cosa succederà ora? La risposta vi lascerà senza fiato…

Colpo di scena nella puntata finale della 36esima stagione de I Simpson, che ha lasciato del tutto senza parole milioni di fan in tutto il mondo. L'ultimo episodio intitolato Estranger Things, infatti, mostra per la prima volta la morte di uno dei membri della famiglia: si tratta di Marge, in cielo e seduta su una nuvola mentre sorride con il suo primo amore, il batterista dei Beatles Ringo Starr. Un vero punto di svolta per la famiglia gialla più famosa e longeva del piccolo schermo, che però ha diviso i fan: cos'è successo nella storia? Attenzione: seguono spoiler sulla trama. Marge Simpson muore nella 36esima stagione? Cosa succede.