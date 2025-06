Marge Simpson muore? Il plot twist della serie più amata

In un episodio che ha fatto tremare i fan di "I Simpson", si è prospettata la possibilità che Marge abbia perso la vita, scatenando un'ondata di suspense e discussioni. La scena, ricca di tensione e colpi di scena, ha lasciato tutti con il fiato sospeso: ma si tratta davvero di un addio definitivo? Lo spoiler. In realtà si tratta di un espediente molto...

Nell’ultimo episodio della 36eima stagione di una delle serie animate più longeve succede qualcosa di incredibile. Marge Simpson muore: o meglio, è quanto potrebbe essere accaduto nell’episodio. La potenziale morte della mamma di Bart, Lisa e Maggie, e moglie di Homer ha mandato in tilt i fan, ed è un’eventualità già prospettata da diversi anni. Ma è successo davvero? Marge Simpson muore? Lo spoiler. In realtà si tratta di un espediente molto usato nella serie: la proiezione futura. Nella scena, infatti, Marge si trova su una nuvola direttamente dall’aldilà. Questo significa che si tratta semplicemente di un salto temporale che non coinvolge la narrazione presente: gli autori hanno voluto portare una riflessione sulle responsabilità adulte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it