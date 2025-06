Marge Simpson muore davvero nel finale della 36ma stagione? Cosa sappiamo

Nel cuore di questa stagione 36 dei Simpson, una domanda scuote i fan: Marge Simpson muore veramente nel finale? Con un audace salto temporale di 35 anni nel futuro, l’episodio 'Estranger Things' apre nuovi scenari, lasciando molti con il fiato sospeso. La scomparsa di Marge rappresenta forse un punto di svolta o solo un colpo scenico? Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa rivelazione shock.

Roma, 26 giugno 2025 – Possibile che 36ma stagione dei Simpson sia l’ultima per Marge? Procediamo con ordine. Nell’ultimo episodio stagionale dal titolo ‘Estranger Things’ andato in onda recentemente negli Stati Uniti, la celebre serie animata compie un salto temporale audace: 35 anni nel futuro. In questo scenario, viene rivelato che Marge Simpson è morta prima del marito Homer. L’episodio si concentra sulle reazioni adulte di Lisa e Bart, alle prese con il lutto e la memoria della madre, mentre Marge appare brevemente dal paradiso, osservando i suoi cari dall’alto. Una scena strappalacrime che però vola subito verso il surreale, nel perfetto stile della famiglia più famosa d’America quando Marge incontra in Paradiso il suo idolo da ragazzina, Ringo Starr, e lo bacia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marge Simpson muore davvero nel finale della 36ma stagione? Cosa sappiamo

