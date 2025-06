Marge Simpson è morta davvero? Finale shock per la stagione 36

Un nuovo capitolo si apre nell’universo di Springfield: nella finale della 36ª stagione de I Simpson, un’immagine scioccante ha lasciato i fan senza fiato. Marge Simpson, il cuore pulsante della famiglia, appare deceduta in un futuro alternativo. Ma niente paura: si tratta di una visione distopica, non di una vera perdita. La domanda ora è: quale sarà il destino di questa amata icona? Restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserva il futuro di Springfield.

(Adnkronos) – Nel finale della 36ª stagione de I Simpson, andato in onda il 18 maggio in USA, uno dei personaggi più iconici della serie, Marge Simpson, viene mostrata come deceduta. Ma non si tratta di una vera e propria uscita di scena: la sequenza avviene in un futuro immaginato, a 35 anni dagli eventi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Morte di marge dei simpson segna un trend per il futuro della sitcom - aspettative del pubblico e spingendosi oltre i confini tradizionali dell’umorismo televisivo. La morte momentanea di Marge non solo ha scosso gli spettatori, ma ha anche aperto nuove strade narrative, indicando che il futuro delle sitcom potrebbe essere sempre più imprevedibile e innovativo.

