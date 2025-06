Marge Simpson è davvero morta? La notizia che ha mandato in tilt i fan

Una notizia sconvolgente ha fatto il giro del web: Marge Simpson, la colonna portante della famiglia più amata di Springfield, sarebbe morta nell’ultimo episodio dei Simpson. La notizia ha lasciato i fan in stato di shock, ma fortunatamente, con il passare delle ore, tutto è stato chiarito. Eppure, questa vicenda ha riacceso il dibattito sulla longevità e il legame che i personaggi dei Simpson hanno con il pubblico. Ma cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme.

Fan dei Simpson sotto choc per la notizia della morte di uno dei personaggi più iconici e amati, Marge Simpson. Notizia che, con il passare delle ore, è stata aggiornata facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che da anni ormai seguono le avventure della gialla famiglia residente a Springfield composta da Marge, papà Homer e i figli Bart e Lisa. Marge Simpson morta nell’ultimo episodio dei Simpson. Un passo indietro: al termine dell’episodio finale della 36° stagione, Marge viene ritratta seduta su una nuvoletta, come se fosse appunto passata a miglior vita. In realtà non è un finale che comporterà l’uscita di scena definitiva di Marge Simpson dalla serie. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Marge Simpson è davvero morta? La notizia che ha mandato in tilt i fan

