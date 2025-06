Maremma Link | al via il servizio treno e bus per raggiungere la costa di Grosseto

Scopri Maremma Link, il nuovo servizio combinato treno e bus che semplifica il viaggio verso la splendida costa di Grosseto. Ora potrai acquistare un unico biglietto, valido su tutti i canali Trenitalia, rendendo ogni spostamento più comodo e senza stress. Un passo avanti per valorizzare questa meravigliosa destinazione e facilitare l’accesso a paesaggi mozzafiato e acque cristalline. Prenota oggi il tuo viaggio e vivi l’esperienza Maremma senza pensieri!

Sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (biglietterie, sito web, App e Self-Service) il biglietto treno+bus L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maremma Link: al via il servizio treno e bus per raggiungere la costa di Grosseto

In questa notizia si parla di: treno - maremma - link - servizio

Treni, parte il servizio integrato treno più bus 'Maremma link' - Scopri il nuovo servizio integrato “Maremma Link”, che rivoluziona il modo di spostarsi nella splendida Maremma.

Trenitalia lancia Maremma Link: un solo biglietto per treno e autobus verso 4 località di vacanza sulla costa; Trenitalia, parte 'Maremma Link': servizio integrato treno+bus per 4 località toscane; Al via “Maremma link”: un unico biglietto per autobus e treno. Quattro le destinazioni.

Treni, parte il servizio integrato treno più bus 'Maremma link' - Attivo dal 28 giugno servirà a raggiungere Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole ... Scrive msn.com

Al via “Maremma link”: un unico biglietto per autobus e treno. Quattro le destinazioni - GROSSETO – Al via da sabato 28 giugno il nuovo servizio “Maremma Link”, per raggiungere quattro località della Maremma a bordo di treno e autobus con un unico biglietto. Riporta msn.com