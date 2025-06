Mare più pulito d’Italia Puglia in testa | la classifica delle regioni

Anche per il 2025 il mare italiano si conferma tra i più puliti d’Europa, con il 95,7 per cento della costa monitorata classificata come “ eccellente ” secondo il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa). Un risultato che testimonia la buona salute del nostro ecosistema marino e premia l’efficacia dei controlli svolti da Ispra e dalle Agenzie ambientali regionali. Oltre 24 mila campioni sono stati prelevati nella stagione balneare 2024 da aprile a settembre, analizzando parametri microbiologici fondamentali come Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Per il quinto anno consecutivo è la Puglia a guidare la classifica del mare più pulito d’Italia, seguita da Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mare più pulito d’Italia, Puglia in testa: la classifica delle regioni

