Marco Risi girerà un film su Cecchi Gori | Penso a Elio Germano Santamaria o Panariello Valeria Marini non ci sarà

Il mondo del cinema italiano si appresta a scoprire una nuova coinvolgente biografia, questa volta dedicata a Vittorio Cecchi Gori. Marco Risi, regista di grande talento, ha svelato in un’intervista i dettagli del suo prossimo film, immaginando un cast stellare con Elio Germano, Santamaria o Panariello, anche se Valeria Marini non sarà presente. Un progetto ambizioso che promette di raccontare la carriera e la vita di uno dei grandi protagonisti del nostro cinema. Continua a leggere.

Marco Risi ha raccontato in un'intervista di star lavorando ad un film su Vittorio Cecchi Gori. Il regista avrebbe anche in mente chi potrebbe interpretarlo tra gli attori in vista del cinema italiano, parlando anche di chi ci sarĂ o meno nel racconto sulla vita del produttore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marco - risi - film - cecchi

Cinema e memoria: Fortapasc sul bunker di Zagaria, omaggio a Giancarlo Siani con Marco Risi e la Summer School UCSI - Un evento imperdibile quello di sabato 7 giugno a Casapesenna, dove il potere del cinema incontra la memoria.

Translate postIl regista Marco Risi girerà un film su Vittorio Cecchi Gori. «Per il protagonista penso a Elio Germano o Claudio Santamaria ma anche Giorgio Panariello funzionerebbe». Ci sarà Rita Rusic, personaggio chiave. E Valeria Marini? «No, la scenegg Vai su X

Vittorio Cecchi Gori, il regista Marco Risi: «Giro un film sulla sua vita. Oggi è rimasto solo: finito in disg; Marco Risi girerà un film su Cecchi Gori: Penso a Elio Germano, Santamaria o Panariello. Valeria Marini non ci sarà ; Marco Risi, la promessa: Faccio un film su Cecchi Gori | .it.

Marco Risi girerà un film su Cecchi Gori: “Penso a Elio Germano, Santamaria o Panariello. Valeria Marini non ci sarà” - Il regista avrebbe anche in mente chi potrebbe interpretarlo tra gli attori in vista del cinema italiano ... Riporta fanpage.it

Marco Risi racconta la vita di Vittorio Cecchi Gori in un nuovo film: un viaggio tra successi e solitudine - Marco Risi dirige un film sulla vita di Vittorio Cecchi Gori, esplorando successi e solitudine del produttore, con attori come Elio Germano e Claudio Santamaria nel cast. Scrive ecodelcinema.com