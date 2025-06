Marco Bellocchio riceve in dono la mappa del suo cinema in Emilia

Nel cuore di Riccione, un gesto inatteso ha toccato profondamente Marco Bellocchio: la consegna della mappa del suo cinema in Emilia. Un dono che ha acceso in lui un’emozione autentica, testimoniando l’affetto e il riconoscimento per il suo contributo artistico. Al Festival delle Serie TV, tra parole e sorrisi, si è rivelato ancora una volta come maestro capace di emozionare il pubblico e gli addetti ai lavori con la sua semplice umanità.

L'emozione inaspettata di un maestro del cinema. Al Festival delle Serie TV di Riccione, Marco Bellocchio ha vissuto un momento di autentica commozione. Il regista piacentino, al termine di un'intervista condotta da Alberto Barbera, direttore artistico del settore Cinema della Biennale di Venezia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: cinema - marco - bellocchio - riceve

Cinema e memoria: Fortapasc sul bunker di Zagaria, omaggio a Giancarlo Siani con Marco Risi e la Summer School UCSI - Un evento imperdibile quello di sabato 7 giugno a Casapesenna, dove il potere del cinema incontra la memoria.

? °° °° 18 giugno 1952 Nasce a Roma Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, attrice e modella italiana naturalizzata statunitense. È diventata un'icona del cinema americano, nonostante abbia conservato ben salda la s Vai su Facebook

Marco Bellocchio riceve in dono la mappa del suo cinema in Emilia; Marco Bellocchio riceve il Premio Robert Bresson; Donatella Finocchiaro riceve il Premio Duse 2025.

Marco Bellocchio e la serie su Tortora: “Non è una serie ideologica, affronto la complessità senza nostalgia” - Marco Bellocchio parla di Portobello, la serie che racconta la vicenda giudiziaria di cui è stato vittima Enzo Tortora, interpretato qui da Fabrizio Gifuni ... fanpage.it scrive

Dialogo tra Alberto Barbera e Marco Bellocchio: il futuro del cinema e della serialità - Alberto Barbera e Marco Bellocchio discutono al festival Italian Global Series l'evoluzione della narrazione tra cinema e serie TV, evidenziando il cambiamento delle abitudini del pubblico e le opport ... Lo riporta ecodelcinema.com