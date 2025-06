Marco Bellocchio e la serie su Tortora | Non è una serie ideologica affronto la complessità senza nostalgia

Marco Bellocchio apre uno spiraglio sulla sua serie dedicata a Enzo Tortora, svelando un approccio che va oltre le semplificazioni ideologiche. Con uno sguardo critico e approfondito, il regista rivela come il suo lavoro non si limiti a un racconto nostalgico, ma affronti la complessità di una vicenda che ha segnato la storia del nostro paese. Una narrazione che invita a riflettere sul presente e sul futuro del nostro modo di raccontare la verità.

Marco Bellocchio parla di Portobello, la serie che racconta la vicenda giudiziaria di cui √® stato vittima Enzo Tortora, interpretato qui da Fabrizio Gifuni. Il regista racconta la genesi del progetto e dice di non aver raccontato quel momento in maniera ideologica: "L'ideologia ormai √® scomparsa, tutto sta cambiando e continuer√† a cambiare molto rapidamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

