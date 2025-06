Marchisio Juve Grauso sul figlio d’arte dell’Under 16 | È migliorato tantissimo ed è molto bravo tecnicamente Ha risposto così al possibile confronto con Claudio

Il talento juve under 16 Davide Marchisio, figlio d'arte dell’ex Claudio, sta facendo parlare di sé: migliorato moltissimo e tecnicamente molto bravo, ha già catturato l’attenzione di tutti. Mister Grauso, in esclusiva a JuventusNews24, ha commentato con entusiasmo il suo sviluppo, sottolineando come, pur ancora lontano dal confronto con il papà, stia dimostrando grande potenziale. La strada è tutta da percorrere, ma le basi sono promettenti...

PAROLE – «Non sono paragonabili per il momento per quanto siano identici nella fisionomia. Noi ci ricordiamo Claudio in Serie A e Davide sta ancora facendo il percorso di formazione. Lui a inizio stagione era un certo tipo di giocatore: doveva sviluppare ancora fisicità, potenza, aveva un deficit di forza. Tecnicamente era già bravo ma non sapeva di preciso come essere efficace all'interno del gioco.

