Marche 40 milioni per la difesa della costa

Con un investimento di 40 milioni, la Regione March si impegna a proteggere e valorizzare la costa di Porto Recanati. L’assessore Stefano Aguzzi ribadisce: “Non c’è stata trascuratezza verso le esigenze del territorio”. Di fronte alle critiche dei balneari, si evidenzia come le risorse siano state destinate a rispondere alle reali necessità di tutela e sviluppo locale, dimostrando un impegno concreto per il futuro della zona.

“Non c’è stata trascuratezza verso le esigenze del territorio di Porto Recanati”. A dirlo è l’assessore della Regione March e alla difesa della costa, Stefano Aguzzi, in risposta alle critiche mosse sulla stampa da parte della locale associazione dei balneari. “Rispetto a quanto sollevato dall’associazione premetto che conosco perfettamente la situazione di difficoltĂ che quel territorio vive e ho, in qualitĂ di assessore regionale con delega alla Difesa della costa, incontrato gli amministratori locali, il sindaco e le associazioni degli stessi operatori balneari – ha aggiunto -. Tengo a precisare che per l’anno 2025 la Regione Marche ha investito per quel che riguarda la progettualitĂ e realizzazione di barriere a difesa della costa marchigiana oltre 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, 40 milioni per la difesa della costa

In questa notizia si parla di: difesa - costa - marche - milioni

Sversamento idrocarburi, difesa e bonifica costa: formazione per i volontari - Il 14 maggio, presso la Fiera del Levante di Bari, è iniziata una formazione dedicata ai Volontari di Protezione Civile.

Le #Marche sono tappezzate di manifesti con la faccia di #Acquaroli in cui elenca i grandi successi che avrebbe raggiunto nei suoi 5 anni di governo regionale. In questo manifesto, in particolare, dichiara di avere reso migliore la nostra sanitĂ . Tutti noi sappia Vai su Facebook

Difesa della costa, in arrivo oltre 16 milioni per Civitanova e Potenza Picena; Maggiori risorse a difesa della costa; Mitigazione rischio idrogeologico: dal MASE 38 milioni per interventi sul territorio regionale.

Nelle Marche 34,4 milioni per interventi a difesa della costa - Regione Marche e Rfi (Rete ferroviaria italiana) investiranno 34 milioni e 425 mila euro per sei interventi di difesa della costa a Pesaro (250 mila euro), Porto Recanati (9 milioni), Potenza ... Si legge su ansa.it

In difesa della costa arrivano 34 milioni - Il Resto del Carlino - Regione Marche investe 34,4 milioni di euro per sei progetti che mirano a difendere la costa marchigiana, le persone che ci vivono e i binari della ferrovia. Lo riporta ilrestodelcarlino.it