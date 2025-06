Maratona del silenzio Donne in Nero in piazza

Durante uno dei venerdì di maggio, eventi che ci hanno ispirato a trovare nuove voci di pace, le Donne in Nero hanno deciso di trasformare il silenzio in un potente messaggio di speranza. Ieri pomeriggio, in Piazza del Comune, questa maratona silenziosa ha unito cuori e menti, dimostrando che la solidarietà può essere espressa anche senza parole. Un gesto forte per chiedere la fine delle guerre e promuovere la pace nel mondo.

Si è svolta ieri pomeriggio la "maratona" delle Donne in Nero, tornate in Piazza del Comune per protestare pacificamente a favore di un cessate il fuoco in Palestina e contro tutte le guerre. Dalle 18,30 alle 22,30 gruppi di circa 30 donne ciascuno si sono intervallati restando in silenzio come segno di protesta. In piazza sono state anche ascoltate canzoni e recitate poesie. "L’idea è nata durante uno dei venerdì di maggio, eventi che ci hanno viste restare in silenzio, vestite di nero, nelle principali piazze della città. Alcune delle donne che stavano manifestando hanno pensato cosa poter fare di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maratona del silenzio. Donne in Nero in piazza

