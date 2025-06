Mara Venier resta ma cambia tutto | la nuova Domenica In retroscena

Mara Venier resta, ma la sua Domenica In si trasforma: la prossima stagione promette di rivoluzionare il panorama televisivo domenicale. In un mix di tradizione e innovazione, il programma si prepara a un restyling radicale, puntando a coinvolgere un pubblico ancora più ampio. Con un progetto “corale” in fase di definizione, l’obiettivo è conquistare nuovi spettatori e mantenere vivo il cuore della domenica italiana, anche in risposta alla crescente concorrenza di...

News Tv. La prossima stagione di Domenica In promette di essere una delle più rivoluzionarie degli ultimi anni. Se da un lato è certa la riconferma di Mara Venier, volto iconico del pomeriggio domenicale di Rai 1, dall’altro la trasmissione subirà un rinnovamento importante nel formato e nei contenuti. Un progetto “corale” in fase di definizione, con l’obiettivo di conquistare un pubblico più ampio, anche in risposta alla concorrenza diretta di Canale 5. Ecco cosa bolle in pentola per la nuova edizione al via da settembre. Leggi anche: Mediaset, Pier Silvio incassa dei rifiuti pesanti: i 5 conduttori che hanno detto “no” Mara Venier resta al timone: la regina della domenica non si tocca. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mara Venier resta, ma cambia tutto: la nuova “Domenica In” (retroscena)

In questa notizia si parla di: mara - venier - domenica - resta

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime - Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

L’addio di Mara Venier a Domenica In avrebbe dovuto avviare naturalmente il valzer delle conduzioni, parzialmente arrestato dal dietrofront della conduttrice, che resterà un altro anno. Tuttavia il progetto di una nuova Rai1 ai piani alti resta in piedi, con Matan Vai su Facebook

Spunta un nuovo nome: Mara Venier resta a «Domenica In», ma Nek rinuncia alla co-conduzione |; Mara Venier resta a Domenica In, ma la prossima stagione sarà completamente diversa (con Fiorello?); Mara Venier resta a Domenica In, ma con una promessa.

Domenica In, al fianco di Mara Venier un solo co-conduttore: Gabriele Corsi vs Nek, chi salta - La prossima edizione dello storico contenitore della domenica di Rai 1 vedrà la padrona di casa affiancata da un nuovo volto: cambia anche la formula dello show ... Da libero.it

Mara Venier a Domenica In solo con Gabriele Corsi: Nek alla corte della Clerici - Domenica In, salta il cast corale: l'ultima news Ormai sono diverse settimane che non si fa altro che parlare della nuova edizione del programma ... Secondo msn.com