Mara Venier il nipote Giulio è cresciuto e ora è bellissimo | la foto su Instagram

Giulio Longari, nipote di Mara Venier, è cresciuto e oggi è un bellissimo ragazzo, affezionato alla sua amata nonna. La conduttrice, d’altronde, non ha mai nascosto di avere un legame speciale con i nipoti e di voler trascorrere con loro ogni momento libero. La foto di Mara Venier con il nipote Giulio su Instagram. A dimostrazione di ciò, Mara Venier ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae sorridente e felice insieme al nipote Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini. “Il tempo vola e mi ritrovo Giulio molto più alto di me. Orgogliosamente nonna”, ha scritto la conduttrice di Domenica In. 🔗 Leggi su Dilei.it