Manolo il miglior amico di Alvaro Vitali | Mi dà sollievo aver esaudito gli ultimi suoi desideri era come un padre

Manolo, il fedele amico di Alvaro Vitali, rivela con emozione gli ultimi istanti dell’attore che considerava come un padre. La sua testimonianza ci avvicina a un momento intimo e toccante della vita di una leggenda del cinema italiano. Condivide la soddisfazione di aver esaudito i suoi desideri finali, percependo in quei momenti il suo fragile addio. Continua a leggere per scoprire un lato inedito di Vitali e l’amicizia che li legava.

Ai microfoni di Fanpage.it anche Manolo, il miglior amico di Alvaro Vitali, lo ricorda parlando degli ultimi momenti di vita dell'attore. "Sono contento di aver soddisfatto le sue richieste, credo avesse capito che stava per andarsene" racconta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudio Di Napoli, regista amico di #AlvaroVitali, ha raccontato le ultime ore tragiche dell'attore: «Voleva tornare a casa, non ne poteva più dell'ospedale. È stato Manolo, un nostro amico che da qualche tempo gli faceva da assistente, ad andarlo a prendere.

