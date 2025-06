Manina cancella le truffe del finto regista

Una sorprendente inchiesta di «Open» svela come, mentre Francis Kaufmann affronta le accuse di duplice omicidio a Villa Pamphili, qualcuno si dedica a cancellare le sue tracce digitali, oscurando le sue frodi su IMDb. Un intricato gioco di inganni che mette in evidenza il potere e i limiti del mondo online, e il pericolo di affidarsi ciecamente alle apparenze. Continua a leggere per scoprire l’identità di questa manina misteriosa.

Rivelazione di «Open»: mentre Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è in carcere ad Atene, qualcuno lo sta aiutando a far sparire le tracce delle sue frodi da Imdb, il database di Amazon che è il punto di riferimento per i cinefili. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Manina cancella le truffe del finto regista

Manina cancella le truffe del finto regista; Spunta una manina sinistra dietro il killer di Villa Pamphili: le prove della truffa ai danni dei cittadini sono state manipolate?; ESCLUSIVO OPEN - C’è una misteriosa manina che sta cancellando la grande truffa cinematografica messa in piedi dall’uomo di villa Pamphili.

