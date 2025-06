Mangiano al ristorante e vanno via senza pagare | uomo e donna denunciati in provincia di Avellino

In provincia di Avellino, un episodio che ha scosso la comunità mette in luce il volto meno splendente del divertimento: un uomo di 42 anni e una donna di 50 sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver lasciato il ristorante di Monteforte Irpino senza pagare. Un gesto che ha suscitato scalpore e richiede una riflessione più approfondita: cosa spinge alcune persone a scelte così poco etiche? Continua a leggere per scoprire i dettagli.

Un uomo di 42 anni e una donna di 50 sono stati denunciati dai carabinieri perché, dopo aver pranzato in un ristorante di Monteforte Irpino, sono andati via senza saldare il conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

