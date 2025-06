Mamma porta droga al figlio in carcere | fermata dalla Penitenziaria

Nella giornata di ieri, al Reparto Colloqui, si era presentata la donna, che aveva con sé un involucro sospetto. La sua intenzione di introdurre droga al figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino è stata prontamente scoperta dal personale di Polizia Penitenziaria, dimostrando ancora una volta l’attenzione e la professionalità delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza all’interno delle carceri. Un episodio che evidenzia l’importanza della vigilanza costante contro ogni tentativo di illegalità.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha tentato di portare droga al figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino, ma l’attenzione e lo scrupolo del personale di Polizia Penitenziaria addetto al Settore casellario e Reparto colloqui ha scoperto l’illecito e la donna è fermata. A dare la notizia è il delegato del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria SAPPE Rocco Caroscio: “Nella giornata di ieri, al Reparto Colloqui, si era presentata la donna, che aveva nascosto della sostanza stupefacente, per incontrare a colloquio il figlio detenuto. I controlli della Polizia Penitenziaria hanno scoperto la droga e la donna fermata e segnalata all’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mamma porta droga al figlio in carcere: fermata dalla Penitenziaria

In questa notizia si parla di: penitenziaria - droga - figlio - carcere

Droga e cellulari in carcere con un drone: tentativo sventato dalla Polizia Penitenziaria - La Polizia Penitenziaria di Benevento ha fermato un ingegnoso tentativo di contrabbando di droga e cellulari in carcere, effettuato tramite un drone.

Cinque giorni passati in un carcere come Sollicciano non si dimenticano. Soprattutto se si ha 94 anni. È la storia di Renato Cacciapuoti, editore e giornalista fiorentino ultranovantenne che giovedì scorso, davanti al figlio incredulo, è stato prelevato da casa su Vai su Facebook

Mamma porta droga al figlio in carcere: fermata dalla Penitenziaria; Consegna la droga al figlio durante il colloquio in carcere: scoperti dalla Polizia Penitenziaria; Vercelli, droga in carcere: madre tenta di introdurre stupefacenti al figlio detenuto.

In carcere con la droga. Tornava da un permesso - Il detenuto aveva ingerito numerosi ovuli di sostanza stupefacente da spacciare. Come scrive msn.com

Rientra in carcere con ovuli di droga nello stomaco, riarrestato - Al rientro da un permesso premio ha tentato di introdurre nel carcere della Spezia una decina di ovuli di droga ingerendoli nello stomaco ma è stato scoperto dalla polizia penitenziaria che lo ha riar ... Riporta msn.com