Mamma di 25 anni trovata morta sul letto Roberta Colapinto stroncata da un malore nel sonno a Montemarciano

La tragica scoperta della giovane Roberta Colapinto, trovata senza vita nel suo letto a Montemarciano, ha sconvolto l’intera comunità. Sembrava solo addormentata, ma un malore improvviso le ha tolto la vita, lasciando tutti sgomenti e pieni di dolore. È un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza, e ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla salute.

MONTEMARCIANO Sembrava stesse dormendo, nel suo letto. In realtà, non respirava più. E il suo cuore ormai aveva smesso di battere. La corsa all?ospedale di Senigallia, purtroppo,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Mamma di 25 anni trovata morta sul letto, Roberta Colapinto stroncata da un malore nel sonno a Montemarciano

