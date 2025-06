Mamelodi-Fluminense le pagelle | Fabio a 45 anni riflessi da 6,5 Matthews spreca | 5

Nell’affascinante sfida tra Mamelodi e Fluminense, le pagelle raccontano storie di talento e deconcentrazione: Fabio, a 45 anni, dimostra riflessi da un atleta di 65, mentre Matthews commette errori che potrebbero costare cari. Tra i brasiliani, brilla Martinelli, ma Cano si ferma al palo, e Ribeiro incanta sui calci piazzati, mentre Cupido viene troppo facilmente superato. Un mosaico di emozioni e spunti da analizzare…

Tra i brasiliani brilla anche Martinelli, mentre Cano si ferma al palo. Ribeiro insidioso sui calci piazzati, Cupido invece si fa infilare troppo spesso.

Pronostico Mamelodi-Fluminense: ai brasiliani basta il pareggio - Il Mamelodi-Fluminense di mercoledì alle 21:00 promette emozioni e sfide avvincenti nella terza giornata del Mondiale per Club 2025.

Pagelle Mamelodi-Fluminense, i voti ai protagonisti del match - 5 (60' Lebusa 6), Mudau 6, Lunga 6; Mokoena 5 (46' Adams 6), Allende Bravo 6, Zwane 6 (85' Lethlaku sv); Ribeiro 6 (76' Shalulile sv), Rayners 6, Matthews 5. Si legge su calcionews24.com

Diretta Mamelodi Fluminense/ Streaming video tv: tutto ancora aperto! (Mondiale per Club 2025, 25 giugno) - Diretta Mamelodi Fluminense streaming video tv: i sudafricani hanno bisogno di una vittoria per andare agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Riporta ilsussidiario.net