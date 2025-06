Mamadi Tunkara ucciso in centro a Bergamo respinta la richiesta della perizia per il 28enne accusato di omicidio

La tragica vicenda di Mamadi Tunkara scuote Bergamo, dove si è aperto un capitolo cruciale nel processo contro Sadate Djiram, accusato di omicidio volontario. La Corte d'Assise ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica, mantenendo alta la tensione e lasciando aperti numerosi interrogativi sulla dinamica dei fatti. Il 29 ottobre, testimoni e imputato saliranno sul banco dei testimoni: un passo decisivo verso la verità. Continua a leggere.

