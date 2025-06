Maltempo in Francia 2 morti e 17 feriti

Il maltempo ha colpito duramente la Francia, lasciando dietro di sé un bilancio tragico di due vittime e 17 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Violenti temporali e alberi abbattuti hanno sconvolto diverse regioni, tra cui il sud-ovest e Mayenne, mostrando con tutta la loro forza la potenza degli eventi atmosferici. Una situazione che sottolinea l’importanza di essere sempre preparati e vigili di fronte a fenomeni meteorologici estremi.

Violenti temporali si sono abbattuti ieri sera e in nottata sulla Francia, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 17, stando a un bilancio della Protezione civile. Uno dei feriti è in uno stato grave. Un ragazzino di 12 anni è stato ucciso dalla caduta di un albero vicino a Montauban, nel sud-ovest, mentre in Mayenne, nella Francia occidentale, un uomo alla guida di un "quad" è morto dopo aver urtato un albero caduto sulla strada. I temporali si sono abbattuti su quasi tutto il Paese dopo un picco di caldo insolito per giugno, con temperature spesso sopra i 35 gradi. Violenti acquazzoni con vento a oltre 100 km orari sono stati registrati fino a tarda notte, e questa mattina si stanno valutando i danni un po' ovunque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maltempo in Francia, 2 morti e 17 feriti

