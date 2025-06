Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 27 giugno | le regioni a rischio

L'estate italiana si fa sentire, ma il maltempo non dà tregua: domani, il 27 giugno, un’allerta meteo gialla segnala temporali improvvisi e intensi in alcune regioni. La Protezione Civile monitora con attenzione i fenomeni, invitando alla massima prudenza. Restate aggiornati per proteggere voi stessi e i vostri cari da eventuali imprevisti atmosferici. Per scoprire quali aree sono a rischio e come comportarsi, continuate a leggere.

La fase di caldo intenso non risparmia l'Italia da temporali improvvisi anche di forte intensità che potrebbero dare vita a fenomeni intensi. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani venerdì 27 giugno una nuova allerta meteo gialla per maltempo su tre regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maltempo - allerta - meteo - gialla

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

Allerta meteo gialla su Milano, attese forti piogge e possibili criticità locali dalla mezzanotte #Allertagialla #maltempo #Milano #20giugno2025 Vai su X

Maltempo, allerta meteo per temporali domani lunedì 23 giugno Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 giugno: le regioni a rischio; Maltempo, allerta gialla dalle 12 a mezzanotte; Milano, maltempo: diramata allerta gialla per temporali.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 giugno: le regioni a rischio - Nonostante il caldo torrido per la giornata di domani, giovedì 26 giugno 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo ... Lo riporta fanpage.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali lunedì 23 giugno: le regioni a rischio - Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di lunedì ... Riporta fanpage.it