malore nella piscina comunale salvato dal nuotatore cardinali

Un atto di coraggio che ha fatto la differenza: Andrea Cardinali, vice presidente dell'Amatori Nuoto e figura di spicco nel panorama perugino, ha salvato un bagnante in difficoltà alla piscina comunale Pellini di Perugia. Con prontezza e competenza, ha eseguito manovre di primo soccorso e utilizzato il defibrillatore, dimostrando come un gesto tempestivo possa davvero cambiare una vita. La sua pronta azione è un esempio di altruismo e professionalità che merita di essere celebrato.

Perugia, 26 giugno 2025 – Lui si chiama Andrea Cardinali. E' il vice presidente dell'Amatori Nuoto e figura di spicco nel panorama natatorio perugino. L'altro ieri alla piscina comunale Pellini di Perugia ha salvato la vita ad un bagnante. L'uomo era in difficoltà, lui con prontezza e capacità ha praticato una manovra di primo soccorso, per poi applicare il defibrillatore. Pochi gesti, ma eseguiti in maniera impeccabile e con estrema velocità che se fatti bene salvano le persone. "Cardinali – raccontano dalla Pellini – non è nuovo a gesti di responsabilità: da oltre trenta anni lavora nelle strutture natatorie comunali di Perugia, ed è diventato un punto di riferimento per colleghi e cittadini.