Malore in spiaggia | 80enne muore a Torino di Sangro

Una calda giornata sulla spiaggia di Torino di Sangro si è trasformata in tragedia: un'83enne, residente in Trentino ma originaria di un'altra regione, è deceduta improvvisamente a causa di un grave malore. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, i tentativi di soccorso sono stati vani. Un doloroso promemoria dell'imprevedibilità della vita e dell'importanza della prevenzione.

Dramma sulla spiaggia di Torino di Sangro, ieri pomeriggio. Una donna di 83 anni è morta in seguito a un malore dal quale non si è più ripresa. Vani tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti tempestivamente. La donna, residente in Trentino, ma originaria della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

