Malatestiana si inaugura la mostra Scatti di Barbieri uniti ai libri antichi

La Biblioteca Malatestiana di Cesena si trasforma in un palcoscenico di cultura e arte con la mostra ‘tOUR’, aperta fino al 26 settembre. Un dialogo tra le straordinarie immagini di Olivo Barbieri e i preziosi libri antichi, che invita i visitatori a immergersi in un mondo di storia e creatività. Un’occasione unica per esplorare il cuore di una città che celebra la bellezza delle sue radici culturali. Non perdere questa esperienza irripetibile.

Da oggi fino al 26 settembre la Sala Piana della Biblioteca Malatestiana di Cesena è pronta ad ospitare la mostra ‘tOUR’. Il progetto nasce dalla scelta di coniugare il significato delle opere di un grande artista come Olivo Barbieri a quello dei volumi antichi contenuti all’interno della biblioteca ed è inserito nell’ambito dell’iniziativa ‘Omne Land. Altre Tempeste’, sostenuta da Strategia Fotografia 2024 e promossa dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Il percorso della mostra è stato presentato ieri mattina nel corso di un’anteprima dedicata alla stampa e verrà inaugurato a partire dalle ore 18 di oggi nella sala Proiezioni della Biblioteca, con la presenza prevista tra gli altri dello stesso Olivo Barbieri, dell’assessore alla cultura Camillo Acerbi e del direttore Scientifico della Malatestiana Paolo Zanfini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malatestiana, si inaugura la mostra. Scatti di Barbieri uniti ai libri antichi

