Una scena di alta tensione al Senato scuote il dibattito politico: Maiorino accusa Meloni di scodinzolare, mentre i difensori dell’opposizione difendono il diritto a un’ampia libertà di parola. La polemica si infiamma tra insulti e accuse, riflettendo le profonde divisioni sulla dignità istituzionale e la libertà di espressione. Un episodio che mette in discussione i limiti del confronto democratico e apre una finestra sul futuro del dialogo politico italiano.

Tensioni al Senato per la pretesa dell’opposizione di adottare impunemente in aula insulti e linguaggio d’odio nei confronti della premier. Durante la discussione della riforma della Giustizia, la senatrice e vicepresidente del gruppo M5S, Alessandra Maiorino ha sostenuto di aver «visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni scodinzolare » al vertice Nato dell’Aja. Un’espressione che le è valso un richiamo della presidente di turno, Licia Ronzulli, all’utilizzo di un linguaggio più rispettoso: «La invito a non usare termini come “scodinzolare”», ha detto la senatrice azzurra, in quel momento alla guida dell’Aula. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maiorino accusa Meloni di “scodinzolare”, Pd e Iv la difendono: vogliono la libertà d’insulto pure in Aula

Porto di Fiumicino, Maiorino (M5s): “Salvini ha mentito in aula, è portavoce di interessi privati” - Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, è intervenuta su Fanpage.it riguardo alle dichiarazioni ritenute false di Matteo Salvini in aula sul porto di Fiumicino.

