Madonna di Trevignano il vescovo Salvi | Ho subito pressioni dagli Usa da chi sosteneva Gisella Cardia

Il vescovo Salvi rivela un quadro complesso di influenze e pressioni internazionali che hanno accompagnato il fenomeno di Gisella Cardia a Madonna di Trevignano. Tra interrogativi di fede e intrighi politici, emerge la sfida di mantenere l'integrità spirituale in un contesto attraversato da interessi esterni. La sua testimonianza ci invita a riflettere sul delicato equilibrio tra fede autentica e manipolazioni esterne, lasciando aperto un interrogativo fondamentale: come difendere la purezza della devozione in un mondo così reagente?

"Ci sono stati sacerdoti che l'hanno sostenuta anche dall'estero, soprattutto dalla Francia e dalla Polonia. Era diventata un fenomeno globale. Io stesso ho subito diverse pressioni anche dagli Usa, con certi ambienti culturali e religiosi che cercavano di influenzare il mio giudizio". Il vescovo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Madonna di Trevignano, il vescovo Salvi: “Ho subito pressioni dagli Usa nel giudizio su Gisella” - Il Vescovo Marco Salvi di Civita Castellana si apre su un episodio sorprendente riguardante la Madonna di Trevignano, svelando pressioni esterne e dubbi sulla conclusione della vicenda.

