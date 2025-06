Ma se su Amazon costa 150 € voi come fate a venderlo 79 €? LIDL FA LA MOSSA FINALE | È l’offerta super dell’estate

Se su Amazon il prezzo sfiora i 150 euro, come fa Lidl a proporre un’offerta così allettante a soli 79 euro? La risposta sta nella strategia di grande distribuzione: una mossa finale da 200 euro di sconto, parte della super offerta estiva. In pochi giorni, nei punti vendita Lidl, potrai approfittare di questa occasione imperdibile per ottenere un prodotto di qualità a un prezzo incredibile. Non lasciarti scappare questa opportunità, perché le offerte come questa sono rare e preziose!

Ennesima super offerta per pochi giorni in tutti i Lidl, questo prezioso oggetto per le calde giornate estive ad un prezzo stracciato. Lidl, colosso tedesco della grande distribuzione organizzata, affonda le sue radici negli anni ’30 in Germania, ma è negli anni ’70 che il format del discount come lo conosciamo oggi prende forma. La filosofia è chiara fin da subito: offrire prodotti di qualità a prezzi estremamente competitivi, attraverso un modello di business snello e focalizzato sull’efficienza. I punti di forza di Lidl risiedono proprio in una formula vincente: una gestione oculata dei costi, l’eliminazione del superfluo negli allestimenti dei punti vendita e un’enfasi sulle marche proprie. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ma se su Amazon costa 150 € voi come fate a venderlo 79 €? LIDL FA LA MOSSA FINALE | È l’offerta super dell’estate

In questa notizia si parla di: lidl - offerta - amazon - costa

49€ e STAI FRESCHISSIMO | Al Lidl c’è l’offerta più incredibile dell’estate: neanche Amazon si è mai spinta fino a tanto - Se sei alla ricerca di offerte imperdibili e prezzi che sfidano ogni concorrenza, Lidl è il posto giusto! Con promozioni come quella su 498364, l’estate si preannuncia calda e conveniente, anche più di Amazon.

Ora vi daremo la ricetta per farla in casa... sapete quanto costa su Amazon? Ve lo sveliamo nell'articolo nel primo commento #maionese #giapponese #maionesefattaincasa #grigliamo Vai su Facebook

Si apre da sola, costa pochissimo e la trovi da Lidl: è la tenda dell’estate 2025, corri a prenderla; Lidl: eBay, Amazon, dove compro online il “Bimby” da 349 € e quanto costa; BOMBA Lidl: Monsieur Cuisine Smart GRATIS il 5 febbraio!.

Altrove costa un occhio della Testa, da LIDL è l’affare dell’estate: a meno di 50€ corrono tutti per l’offerta - Con l'offerta Lidl a meno di 50 euro puoi portare a casa uno degli elettrodomestici più ricercati: pratico, compatto e perfetto per l’uso quotidiano ... Lo riporta younipa.it

Più di 50 prodotti in super offerta da Lidl: fare la spesa non è costato mai così poco - Lidl sta svuotando gli scaffali con un’offerta mai vista prima, più di 50 prodotti diversi con prezzo sottocosto. blitzquotidiano.it scrive