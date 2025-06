M3gan 2.0 la bambola robot assassina evolve nella versione Megan l’angelo della battaglia

Preparati a un’esperienza cinematografica senza precedenti: M3GAN 2.0, l’evoluzione della bambola robot assassina, trasforma il suo stile in un action-avventura che richiama Terminator 2, Robocop e Alita. Con toni mordaci, satira politica e humor tagliente, questa nuova versione porta in scena una protagonista sarcastica che conquista il pubblico, reinventando il genere e lasciando il segno come la vera star del film.

Il sequel delll'horror fantascientifico divenuto virale cita Terminator 2, Robocop e Alita e adotta i toni dell'action, della critica politica e della commedia, facendo della sarcastica protagonista la superstar assoluta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - M3gan 2.0, la bambola robot assassina evolve nella versione “Megan, l’angelo della battaglia”

