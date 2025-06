M3gan 2.0 | Il ritorno della bambola assassina è tutto da ridere

cantiere il sequel, M3GAN 2.0, questa volta ancora più spaventosa e… esilarante! Con il ritorno della bambola assassina più amata e temuta del momento, il nuovo capitolo promette di mescolare il terrore con un tocco di comicità irresistibile, lasciando gli spettatori tra risate e brividi. Preparatevi a scoprire cosa succede quando l’orrore diventa anche divertimento: il ribaltone è alle porte!

Il primo M3GAN, prodotto da James Wan e Jason Blum e scritto e diretto da Gerard Johnstone, fu un assoluto fenomeno horror – oltre che, diciamolo pure, un’ideale gallina dalle uova d’oro per la Blumhouse. A fronte di un budget di poco meno di 12 milioni di dollari, al box-office M3GAN fece piazza pulita incassando la bellezza di oltre 180 milioni di dollari. Un successo clamoroso che spinse la Universal Pictures a mettere immediatamente in cantiere un sequel. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che sarebbe arrivato in queste forme filmiche. Stiamo parlando di M3GAN 2.0, sempre a firma registica Johnstone, che riparte esattamente due anni dopo gli eventi del fortunato predecessore. 🔗 Leggi su Screenworld.it