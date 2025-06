MO Sanchez | Ue sospenda immediatamente accordo con Israele

In un contesto internazionale sempre più complesso, le parole di Pedro Sanchez mettono in luce una questione cruciale: l’Europa deve agire con coerenza e fermezza. La richiesta di sospendere immediatamente l’accordo con Israele per le violazioni dei diritti umani apre un dialogo urgente e fondamentale sulla responsabilità e i valori condivisi. È il momento di riflettere: fino a quando l’Europa continuerà a mantenere doppie metriche?

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – “E’ evidente del Israele sta violando l’articolo 2 dell’accordo di associazione con l’Ue sul rispetto dei diritti umani. L’Europa deve sospendere l’accordo di associazione immediatamente”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, arrivando al Consiglio europeo. “Abbiamo 18 pacchetti di sanzioni alla Russia per l’aggressione all’Ucraina e, con un doppio standard, l’Europa non riesce a sospendere un accordo quando si violano i rapporti umani”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

