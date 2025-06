LUTTO IN TV | se ne è andata dopo una grave malattia I Amadeus in lacrime per il dolore

Il mondo della televisione piange la scomparsa di Harley Zuriatti, ex concorrente di Affari Tuoi, vittima di una grave malattia. Amadeus, visibilmente commosso, si è lasciato andare alle lacrime nel corso di una trasmissione, testimoniando l’affetto per la giovane e il dolore condiviso con il pubblico. Attraverso un toccante messaggio su Instagram, il marito ha annunciato che Harley ora è in Pace, libera da ogni sofferenza. La perdita di Harley lascia un vuoto profondo in tutto il mondo dello spettacolo e non solo.

La morte improvvisa della ragazza ha lasciato nello sconforto il popolare conduttore e il pubblico televisivo Con un commovente post pubblicato su Instagram, il marito di Harley Zuriatti ha annunciato al pubblico la scomparsa della giovane ex concorrente di Affari Tuoi, volto diventato noto proprio grazie alla trasmissione di Rai 1. “ Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena avrò aggiornamenti per l’ultimo saluto che merita “, ha scritto, lasciando trapelare il dolore ma anche un senso di pace per la fine delle sofferenze della giovane moglie. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - LUTTO IN TV: se ne è andata dopo una grave malattia I Amadeus in lacrime per il dolore

