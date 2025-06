Lutnick ottimista su un accordo sui dazi con l' Ue

Howard Lutnick si mostra ottimista riguardo a un possibile accordo sui dazi con l'Europa, lodando i progressi fatti dopo un inizio lento. Il segretario al commercio ha definito il lavoro dell'UE "eccellente", sottolineando una crescente fiducia nelle trattative. Questa prospettiva positiva potrebbe segnare una svolta nelle relazioni commerciali tra le due parti, aprendo nuove opportunità di collaborazione e crescita economica.

"Sono ottimista" su un accordo con l'Ue sui dazi: l'Europa ha fatto un " lavoro eccellente " dopo un avvio lento. Lo ha detto il segretario al commercio Howard Lutnick in un'intervista a Bloomberg.

