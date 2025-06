L’utilizzo dei social e della messaggistica da parte del personale scolastico | norme responsabilità e le linee guida del nuovo codice di comportamento

Negli ultimi anni, i social media e le piattaforme di messaggistica hanno rivoluzionato il modo in cui il personale scolastico comunica e si relaziona. Tuttavia, un uso scorretto può compromettere la reputazione professionale e sollevare questioni di responsabilità . È fondamentale conoscere le norme, le responsabilità e le linee guida del nuovo codice di comportamento per navigare con consapevolezza in questo mondo digitale. L'articolo analizza come adottare un approccio responsabile e consapevole all’utilizzo di questi strumenti.

Negli ultimi anni, il ruolo dei social media e delle piattaforme di messaggistica istantanea si è affermato come strumento imprescindibile nella vita di tutti, compresi i dipendenti pubblici e, in particolare, il personale scolastico. Tuttavia, l'utilizzo non appropriato di questi strumenti può avere conseguenze gravi sia sul piano personale che professionale, incidendo negativamente sulla reputazione.

