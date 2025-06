L’urlo della memoria 2025 | le celebrazioni del massacro del 4 luglio 1944 in occasione dell’81esimo anniversario

L'Urlo della Memoria 2025 si erge come un potente monito, commemorando con devozione l’81º anniversario del massacro che negli anni scorsi ha spezzato tante vite innocenti tra Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto Valdarno e altri luoghi. È un momento di riflessione e solidarietà, dedicato a preservare la memoria storica e a ribadire il nostro impegno contro ogni forma di barbarie. Un gesto doveroso per non dimenticare e costruire un futuro di pace.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Si alza forte “L'Urlo della Memoria”, la cerimonia del ricordo, a distanza di 81 anni, dei 192 civili sterminati dalla barbarie nazifascista tra il 4 e l'11 luglio 1944. La serie dei terribili massacri messi in atto dall’Unità Hermann Goering della Wehrmacht a Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto Valdarno, San Martino, Massa Sabbioni e Le Matole anche quest'anno è al centro delle celebrazioni solenni volute dall'Amministrazione Comunale. Il programma si aprirà la mattina del 4 luglio alle 8:30 con la Santa Messa per i caduti nella Chiesa di San Donato a Castelnuovo, mentre le commemorazioni solenni proseguiranno alle 10:30 con la Santa Messa presso il Monumento ai Caduti a Meleto Valdarno, celebrata da S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’urlo della memoria 2025: le celebrazioni del massacro del 4 luglio 1944 in occasione dell’81esimo anniversario

