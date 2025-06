Lupo | al Parco di Montesole Max Gazzè e Quintorigo

Dopo il grande successo della prima edizione, "Lupo" torna a incantare il Parco Regionale Storico di Monte Sole a Marzabotto. Questa coinvolgente manifestazione, curata da Ozono Factory Aps in collaborazione con Crinali Aps, promette un’esperienza unica tra musica, natura e tradizioni. Un evento imperdibile per riscoprire le radici del territorio e vivere momenti indimenticabili sotto il cielo stellato. La magia continua: non mancate!

Dopo il successo della prima edizione, torna "Lupo" nel Parco Regionale Storico di Monte Sole a Marzabotto, la manifestazione ideata e curata da Ozono Factory Aps (in collaborazione con Crinali Aps) che dal 2021 gestisce il Rifugio ReEsistente “Il Poggiolo” (via San Martino, 25), spazio di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Al Parco Storico di Monte Sole torna LUPO, 3 giorni di musica, teatro, festa e presabene, tra gli altri Max Gazzè e Quintorigo