L' unica guerra è ai licenziamenti protesta operai Jabil fuori al consolato Usa

In un gesto deciso e simbolico, gli operai della Jabil di Marcianise hanno sfilato davanti al consolato statunitense di Napoli, portando in piazza la loro battaglia contro i licenziamenti. Con uno striscione eloquente, “L’unica guerra è ai licenziamenti”, hanno trasformato la protesta in un messaggio potente, paragonando le difficoltà lavorative a un vero e proprio assedio. Un atto di coraggio che invita a riflettere sull’importanza del lavoro come pilastro fondamentale della società .

“L’unica guerra è ai licenziamenti. Armiamoci di lavoro: 406 famiglie sotto assedio”. E’ lo striscione con cui gli operai della Jabil di Marcianise hanno esposto al consolato americano di Napoli. Una sorta di parallelismo tra quanto avviene sulla scena geopolitica internazionale e "l'assedio". 🔗 Leggi su Casertanews.it

Operai Jabil davanti Consolato Usa a Napoli, armiamoci di lavoro; È scoppiata la guerra del cioccolato: cosa rischia l'Italia; Il primo stabilimento italiano vittima delle sanzioni: tutti a rischio licenziamento.

Operai Jabil davanti Consolato Usa a Napoli: «Armiamoci di lavoro» - Un richiamo alle guerre in atto e alla corsa al riarmo, ma per valorizzare il lavoro, l'unica vera arma che hanno le famiglie per sopravvivere. ilmattino.it scrive

Jabil: confermati i licenziamenti, operai in presidio - "La Jabil non vuole tenersi più in carico dal primo febbraio i 190 lavoratori, questa è l'unica certezza" aggiunge Percuoco. Scrive rainews.it