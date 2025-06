Lungofiume si parte Musica cibo e festa Due mesi di Darsena

Lungofiume si trasforma ogni anno in un magnete di musica, cibo e divertimento lungo il cuore della città, offrendo due mesi di eventi che superano il classico festival estivo. Non solo un’occasione per vivere momenti indimenticabili, ma anche un’opportunità per scoprire nuove emozioni e sorprendenti novità. Con la guida di Stefano Zobbi, presidente di Ugualetrentadue, il programma promette di essere sempre più ricco e coinvolgente, pronto a conquistare tutti i sensi e i cuori.

Musica, cibo, divertimento e tanto altro. Gli eventi di Lungofiume si possono riassumere così, seppur contengano una serie di dettagli particolari e nuove aggiunte che di fatto li rendono molto più di un semplice festival estivo. Il programma non si scosta molto dall’edizione precedente, ma conterrà alcune chicche in modo da poterlo rendere sempre più unico e interessante. Illustrato da Stefano Zobbi (presidente Ugualetrentadue, nella foto), si comincerà il primo giorno di luglio con Rio Latino, un evento dedicato al mondo del ballo latino-americano che permetterà di coinvolgere alcune scuole del territorio ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lungofiume, si parte. Musica, cibo e festa. Due mesi di Darsena

LUNGOFIUME IN FESTA.. 13 e 14 giugno 2025.. Panini alla griglia, fiumi di birra alla spina, gelati e tanto altro. Il lungofiume si prepara per due giorni di festa, bella musica e divertimento. Venerdì 13 giugno dalle ore 19:30 RIFLESSI SONORI live band Dj Vai su Facebook

