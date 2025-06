Lungo la riva del mare a Montesilvano segnalati i parti di alcune razze Pastinacca

Lungo la riva del mare a Montesilvano, un episodio insolito ha catturato l’attenzione di bagnanti e appassionati di natura. Numerosi presenti hanno segnalato avvistamenti di razze di pastinacca che partorivano vicino al bagnasciuga, un fenomeno raro e affascinante. L'associazione Nuovo Saline ha condiviso questa curiosità sulla propria pagina Facebook, ricevendo un'ondata di messaggi entusiasti. Siamo "bombardati" di messaggi (graditissimi) di interesse e stupore, dimostrando quanto il nostro mare continui a sorprenderci.

