Lungarno Risorgimento realizzati 70 nuovi parcheggi per migliorare la sosta in città

Lungarno Risorgimento si trasforma: sono stati realizzati circa 70 nuovi parcheggi per rendere più semplice e comoda la sosta in una delle zone più vivaci della città. Questa operazione mira a migliorare l’accessibilità, ridurre il traffico e offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza più agevole. Un passo importante per valorizzare e rendere più efficiente il cuore pulsante della nostra città.

Sono circa 70 i nuovi stalli istituiti in Lungarno Risorgimento, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la gestione della sosta in una delle aree più frequentate della città. Il provvedimento nasce dalla volontà di rispondere in maniera concreta all’aumento dei veicoli in circolazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

