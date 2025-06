L’ultimo saluto a Nuzzolo Oggi il corteo funebre a Galeata e Santa Sofia

Santa Sofia, Ilaria Marianini, ha voluto rendere omaggio a Gabriele Nuzzolo con un gesto di solidarietà e rispetto. Oggi, in un corteo commosso, la comunità si ritrova per dare l’ultimo saluto al giovane consigliere, simbolo di impegno e dedizione. Un momento di profonda riflessione collettiva, che testimonia quanto Nuzzolo fosse amato e stimato, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Oggi la comunità di Santa Sofia darà l’ultimo saluto a Gabriele Nuzzolo, il trentatreenne consigliere comunale, docente all’Ipssia Angelo Vassallo di Galeata e segretario del Pd, morto domenica scorsa a Poggio alla Lastra, investito da un’auto. Un episodio che ha colpito fortemente il paese e quelli della vallata, e che ha spinto la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini a proclamare per l’intera giornata il lutto cittadino. Anche la sindaca di Galeata Francesca Pondini ha proclamato il lutto cittadino. Il feretro proveniente dalla camera mortuaria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, prima di giungere a Santa Sofia, si fermerà anche davanti all’Istituto Angelo Vassallo di Galeata in via Togliatti, dove Nuzzolo era insegnante di meccanica, per un ultimo saluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it