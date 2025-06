L' ultima sfilata di Pharrell per Louis Vuitton è un' ode all' India in stile Wes Anderson

L’ultima sfilata di Pharrell Williams per Louis Vuitton è un viaggio tra culture e immaginazione, un’ode all’India reinterpretata in chiave wes andersoniana. Come direttore creativo, Pharrell spalanca le porte a un universo che abbraccia l’umanità e i sistemi solari, portando una visione innovativa e coinvolgente. Questa collezione, tra tradizione e modernità, invita a scoprire nuovi mondi, dimostrando che il confine tra moda e arte è ormai sfumato.

Per il suo incarico di direttore creativo di Louis Vuitton Men, Pharrell Williams sembra lavorare in uno spettro estremamente ampio. Parla dell'umanità in relazione ai sistemi solari. L'estate scorsa, con una presentazione in stile We Are the World, è passato dallo studio dell'abbigliamento western americano a un progetto itinerante che ha già fatto tappa in Giappone – grazie alla collaborazione della scorsa stagione con il suo amico e mentore di lunga data Nigo – per arrivare adesso in India. Per il momento, quindi, o almeno fino a quando non riuscirà a capire come mettere in scena una sfilata su Giove, P continua a basare le sue collezioni sulla terraferma. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'ultima sfilata di Pharrell per Louis Vuitton è un'ode all'India in stile Wes Anderson

La sfilata Cruise di Louis Vuitton ad Avignone. Presenti il direttore creativo della liena maschile Pharrell Williams, Cate Blanchett, Catherine Deneuve e Brigitte Macron. "Un nuovo viaggio per la Maison Louis Vuitton" - La sfilata Cruise 2026 di Louis Vuitton, al Palazzo dei Papi di Avignone, ha segnato un nuovo viaggio per la maison.

Se le borse Louis Vuitton, ora disegnate da Pharrell Williams, vi ricordano il film Il treno per il Darjeeling di Wes Anderson, avete ragione - Il pattern di Marc Jacobs per The Darjeeling Limited rivive, a sorpresa, nella sfilata uomo primavera estate 2026 di Louis Vuitton ... Come scrive vogue.it

Il viaggio indiano di Pharrell Williams per l’uomo Louis Vuitton - Pharrell Williams, direttore creativo del menswear di Louis Vuitton, ricrea all’ombra del Centre Pompidou il gioco da tavolo Scale e Serpenti. Riporta esquire.com