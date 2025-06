L’Uliveto Roof Garden | il giardino segreto all’ottavo piano per ammirare la ‘Grande Bellezza’ di Roma coccolati dalla brezza estiva

Immagina di ritrovarti in un angolo di paradiso nel cuore di Roma, sospeso tra cielo e storia. L’Uliveto Roof Garden, all’ottavo piano dell’Hotel Diana, è il giardino segreto che trasforma ogni visita in un’esperienza sensoriale unica. Coccolati dalla brezza estiva e avvolto dai profumi mediterranei, potrai ammirare la “grande bellezza” di Roma da una prospettiva esclusiva e raffinata. Un rifugio nel tempo, perfetto per chi cerca relax e meraviglia.

Se sei alla ricerca di un rifugio sospeso nel tempo, sappi che a Roma c’è un luogo che fa esattamente al caso tuo. E no, non c’è bisogno di attraversare colline né di varcare i cancelli di qualche villa nobiliare: basta prendere un ascensore e salire fino all’ottavo piano dell’ Hotel Diana, a due passi dalla stazione Termini. È lì che si apre infatti L’Uliveto Roof Garden, una terrazza che porta il profumo della macchia mediterranea, punteggiata dagli ulivi e che rappresenta un angolo di quiete. Un paradiso nel quale il tempo sembra rallentare ed è possibile contemplare la città dall’alto, come in un piano sequenza della “ Grande Bellezza ”. 🔗 Leggi su Funweek.it

