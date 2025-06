Luigi eroe per caso nel crollo di via Foria | Così ho salvato una donna |VIDEO

Luigi Peluso, un vero eroe per caso, si trovava in via De Filippo quando, alle 19.30, un'esplosione devastante ha sconvolto il quartiere di via Foria. Mentre tutti fuggivano, lui ha deciso di intervenire, salvando una donna intrappolata tra le macerie. Un gesto di coraggio e umanità che dimostra come anche nelle situazioni più imprevedibili, il cuore può fare la differenza. La sua azione rimarrà impressa come esempio di altruismo e prontezza.

Luigi Peluso era andato a comprare le sigarette quando, alle 19.30 circa, un'esplosione ha sventrato un palazzo di via De Filippo, traversa di via Foria. "Un boato fortissimo - racconta - mi sono girato e ho visto un autobus che si era girato. Allora, mi sono avvicinato e ho visto la vetrata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: luigi - foria - eroe - caso

Esplosione in via Foria: chi è Luigi Peluso, l'eroe corso a salvare le persone sotto le macerie - In un attimo di caos e paura, Luigi Peluso ha dimostrato cosa significa essere un vero eroe. Mentre la città tremava sotto l'esplosione in via Foria, lui non ha esitato un istante: ha corso verso il pericolo per salvare vite umane.

Translate postMentre tutti fuggivano, lui correva: Luigi Peluso, l'eroe raro di una Napoli che resiste. L’uomo che ha salvato una donna dalle macerie dell’esplosione in via Foria. Borrelli: 'Un simbolo di umanità in un tempo che ha smarrito il rispetto" Vai su X

Mentre tutti fuggivano, lui prestava soccorsi: Luigi Peluso, l'eroe raro di una Napoli che resiste. L’uomo che ha salvato una donna dalle macerie dell’esplosione in via Foria. Borrelli: 'Un simbolo di umanità e coraggio" 2° immagine de Il Mattino Vai su Facebook

Esplosione in via Foria: chi è Luigi Peluso, l'eroe corso a salvare le persone sotto le macerie; Chi è l'eroe di via Foria, Luigi ha soccorso la donna dopo l'esplosione; Esplosione a Via Foria, la storia dell'eroe Luigi: «Si è buttato tra le macerie perché ha sentito una signora.

Esplosione a Via Foria, la storia dell'eroe Luigi: «Si è buttato tra le macerie perché ha sentito una signora gridare» - Ieri a Via Foria c'è stata una tragedia, una forte esplosione ha provocato 4 feriti una vittima, il 57enne Giovanni Scala. Da msn.com

Esplosione in via Foria: chi è Luigi Peluso, l'eroe corso a salvare le persone sotto le macerie - È l’emblema di quella napoletanità autentica". napolitoday.it scrive