Luglio Bambino 2025 | spettacoli dal vivo incontri e letture per l' infanzia

Dal 2 luglio, la Piana Fiorentina si anima con "Luglio Bambino 2025", un festival dedicato a bambini e famiglie che invita a scoprire le lingue del mondo attraverso spettacoli dal vivo, incontri e letture coinvolgenti. Un evento che promuove l'inclusione, la socialità e il divertimento, trasformandosi in un ponte tra culture diverse. Preparatevi a vivere un mese di magia e scoperta, perché questa edizione promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di grandi e piccini...

Firenze, 26 giugno 2025 - Parlare le lingue del mondo. E' un laboratorio di inclusione, gioco e socialitĂ il festival che unisce dal 2 luglio i sette comuni - Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Q4 e Q5 di Firenze - della Piana Fiorentina: giunto alla trentunesima edizione, "Luglio Bambino" è il simbolo di una comunitĂ aperta, che accoglie le differenze come risorsa e scommette sull'ascolto, il rispetto e la solidarietĂ . Ma partiamo dai numeri; la rassegna, curata dalla direttrice dell'Accademia dei Perseveranti Sandra Gesualdi  e il contributo artistico di Piero PelĂą, è realizzata con il sostegno della Regione Toscana, il Comune di Campi e Fondazione Cassa di Risparmio ed in collaborazione con Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, Tg La7, Chianti Banca e Unicoop Firenze: il programma, che risuona iconicamente al grido di "EH!" - espressione simbolo dell' unione tra lingue e culture - trasforma piazze, giardini e strade in un grande palcoscenico all'aperto, dove si terranno oltre settanta eventi, con tre prime nazionali, diciotto compagnie under 35 e ventiquattro associazioni coinvolte.