L’ufficio postale resterà chiuso un mese per lavori

L'Ufficio Postale di Castelnuovo resterà chiuso per un mese, a partire da venerdì 4 luglio, per importanti lavori di rinnovamento. Questa trasformazione mira a migliorare gli spazi interni e potenziare i servizi digitali, entrando nel vivo del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. Un impegno concreto per rafforzare la coesione sociale e superare il digital divide, anche nei piccoli Comuni. Fino al riapertura, restate sintonizzati per le novità!

Partono venerdì 4 luglio i lavori all'Ufficio Postale di Castelnuovo, finalizzati alla trasformazione degli spazi interni e per un miglioramento della fruizione dei servizi digitali a favore della cittadinanza, nell'ambito del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale promosso dal Governo per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide specialmente nei piccoli Comuni. Fino al 5 agosto compreso l'ufficio al civico 1 di Piazza Bernardini resterà, quindi, chiuso al pubblico per consentire l'esecuzione dei lavori. L'ufficio riaprirà mercoledì 6 agosto, alle 10.

