L’Ue plaude alla corsa al riarmo e rinvia sui massacri di Israele.

L’Europa si unisce nel sostegno al riarmo, rispondendo a un bisogno condiviso di sicurezza. I leader dei 27 hanno approvato conclusioni che rafforzano l’impegno collettivo, sottolineando l’importanza di aumentare gli investimenti nella difesa e di coordinarsi con la NATO. Un passo deciso verso un futuro in cui solidarietà e difesa comune sono più che mai essenziali per affrontare le sfide globali. Benedicono dunque il consolidamento di questa strategia condivisa.

Su una cosa i Capi di Stato e di Governo Ue non si dividono. Ed è sul riarmo. I 27 hanno approvato le conclusioni sulla parte relativa alla difesa, in cui si "sottolinea la necessità di continuare ad aumentare in modo sostanziale la spesa per la difesa e la sicurezza dell'Europa" e di "investire meglio insieme, prendendo atto anche dell'impegno assunto al vertice Nato dagli Stati membri che sono anche membri della Nato". Benedicono dunque il target del 5% del Pil per le spese militari deciso al vertice Nato a L'Aja il giorno prima, sebbene il premier spagnolo Pedro Sanchez sia convinto di poter espletare i suoi obblighi col 2,1%.