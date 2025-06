Luciano Buonfiglio nuovo presidente del Coni

Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del CONI per il quadriennio 2025-2028, porta con sé un bagaglio di passione e competenza maturato nel mondo dello sport, dalla vela alla canoa. Originario di Napoli, ha consacrato la sua carriera alla promozione dello sport italiano, sapendo unire tradizione e innovazione. Con il suo arrivo, si apre un nuovo capitolo per lo sport nazionale, promettendo di guidarlo verso traguardi ancora più ambiziosi.

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028. L’ormai ex presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak ha ottenuto 47 voti durante il 309esimo Consiglio Nazionale del Coni battendo l’altro candidato di punta Luca Pancalli che ha ricevuto 34 voti dal Consiglio. Il nuovo presidente nasce a Napoli, dove al Circolo Nautico Posillipo impara a nuotare e ad andare in barca a vela. A quindici anni lascia le coste della Campania per trasferirsi a Milano dove comincia a praticare la canoa. Da lì, un passo alla volta, arrivano le prime vittorie. Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro lo arruola e da quel momento arrivano la maglia azzurra, le Nazionali, e la partecipazione alle Olimpiadi di Montreal 1976. 🔗 Leggi su Ildenaro.it